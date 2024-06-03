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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

إيطاليا v تركيامباريات دولية ودية - منتخباتالقنوات الناقلةإيطالياالبرتغال v فنلنداتركياالبرتغالفنلندا

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون شيقة للمتابعين وعُشاق كرة القدم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 حيث نتابع يقتصر اليوم على مباريات ودية دولية هامة ضمن استعدادات المنتخبات الأوروبية لبطولة اليورو، والتي من ضمنها مواجهة منتخب إيطاليا وتركيا، ولقاء البرتغال وفنلندا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 "04-06-2024"

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سلوفينيا - أرمينيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2مضر اليوسف
سويسرا - إستونيا21:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
رومانيا - بلغاريا21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8محمد فوزي
البرتغال - فنلندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2محمد بركات
النمسا - صربيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي
إيطاليا - تركيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

طالع الجدول بالكامل من هنا

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