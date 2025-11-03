جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026.

حيث تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يواجه فيها الاتحاد نظيره الشارقة، بينما يلتقي الأهلي ضد السد، كما نتابع أيضاً مباريات دوري أبطال أوروبا، والتي بها الكثير من المباريات المهمة والمُثيرة، ولكن ستكون قمة الجولة لقاء ليفربول وريال مدريد، ومواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

كما تستمر مواجهات الجولة 13 من الدوري المصري، بالاضافة إلى لقاءات دوري أبطال آسيا 2، ومواجهات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 "03-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيول - تشنجدو رونجتشنج 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 6 باسم الزير الكأس 8 عود الحريري ماتشيدا زيلفيا - ملبورن سيتي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 4 جواد بدة هيروشيما - جانجون 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 5 أحمد فؤاد بوريرام يونايتد - شنجهاي بورت 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS HD 3 - السد - الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS HD 3 حسن العيدروس الكأس 5 خليل البلوشي الاتحاد - الشارقة 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS HD 3 عامر الخوذيري الكأس 5 أحمد الطيب

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سلافيا براج - آرسنال 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 4 علي محمد علي نابولي - فرانكفورت 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 5 أحمد البلوشي ليفربول - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 2 عصام الشوالي توتنهام - كوبنهاجن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 4 عبد الله الغامدي أتلتيكو مدريد - سان جيلواز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 5 محمد بركات يوفنتوس - سبورتينج لشبونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 6 حفيظ دراجي أولمبياكوس - آيندهوفن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 نوفل باشي بودو/جليمت - موناكو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 أحمد عبده

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سباهان آصفهان - آهال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS HD 6 باسم الزير الكأس 8 سعود الحريري

دوري أبطال الخليج - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سترة - القادسية 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات الكأس 1 سمير اليعقوبي دبي الرياضية 1 راشد عبد الرحمن أبو ظبي الرياضية 2 محمد الشامسي العراقية الرياضية رعد ناهي عمان الرياضية عيسى الزدجالي زاخو - العين 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الكأس 1 سمير المعيرفي دبي الرياضية 1 أحمد الشحي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله العراقية الرياضية أمير علي عمان الرياضية شبيب الحبسي

الدوري المصري - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وادي دجلة - حرس الحدود 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 2 طارق الأدور زد - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 محمد الشاذلي المقاولون العرب - سموحة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 2 محمد مصطفى عفيفي

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة