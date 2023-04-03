جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
يوم جديد من أيام كرة القدم الممتعة، فمباريات الثلاثاء دائماً ما تحمل الكثير من المتعة على الرغم من أننا لسنا على موعد مع مباريات دوري الأبطال، ولكن سنشاهد العديد من المباريات في أكثر من بطولة محببة لنا سواء أوروبية أو عربية، بالإضافة إلى مباريات الكؤوس التي سنتابعها.
ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها اليوم ثلاثي الدوري الكبار يلعبون في يوم واحد، حيث يستضيف الاتحاد ضمك، بينما يحل النصر ضيفاً على العدالة ، فيما يلتقي الهلال بالفيحاء خارج الديار، كل ذلك ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.
كما سنكون على موعد مع الجولة الـ27 من دوري يلو السعودي، والتي سيلتقي فيها الأهلي بفريق الجبلين، والعربي بالأخدود، وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباريات مؤجلة ضمن الجولة الـ7 والـ 8، والتي من أهمها لقاء ليفربول ضد تشيلسي، كما سنتابع الجولة 22 من الدوري المصري والتي من أهمها مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي.
بالإضافة إلى ذلك سنكون على موعد مع مباريات الكأس، حيث يلتقي يوفنتوس والإنتر في كأس إيطاليا، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو وأوساسونا في كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك سلمان والتي يُشارك فيها طلائع الجيش للمرة الأولى في تاريخة ليواجه أهلي طرابلس في تصفيات التأهل.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 "4-4-2023"