جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام كرة القدم الممتعة، فمباريات الثلاثاء دائماً ما تحمل الكثير من المتعة على الرغم من أننا لسنا على موعد مع مباريات دوري الأبطال، ولكن سنشاهد العديد من المباريات في أكثر من بطولة محببة لنا سواء أوروبية أو عربية، بالإضافة إلى مباريات الكؤوس التي سنتابعها.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها اليوم ثلاثي الدوري الكبار يلعبون في يوم واحد، حيث يستضيف الاتحاد ضمك، بينما يحل النصر ضيفاً على العدالة ، فيما يلتقي الهلال بالفيحاء خارج الديار، كل ذلك ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

كما سنكون على موعد مع الجولة الـ27 من دوري يلو السعودي، والتي سيلتقي فيها الأهلي بفريق الجبلين، والعربي بالأخدود، وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباريات مؤجلة ضمن الجولة الـ7 والـ 8، والتي من أهمها لقاء ليفربول ضد تشيلسي، كما سنتابع الجولة 22 من الدوري المصري والتي من أهمها مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي.

بالإضافة إلى ذلك سنكون على موعد مع مباريات الكأس، حيث يلتقي يوفنتوس والإنتر في كأس إيطاليا، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو وأوساسونا في كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك سلمان والتي يُشارك فيها طلائع الجيش للمرة الأولى في تاريخة ليواجه أهلي طرابلس في تصفيات التأهل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 "4-4-2023"

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دوري روشن السعودي - الجولة الـ22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد - ضمك21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP
العدالة - النصر21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP
الفيحاء - الهلال21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشعلة - أحد20:30 مصر، 21:30 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - الأخدود20:50 مصر، 21:50 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - الخلود21:00 مصر، 22:00 السعوديةالسعودية الرياضية
الجبلين - الأهلي21:00 مصر، 22:00 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة ضمن الجولات (7 - 8)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بورنموث - برايتون20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي - أستون فيلا20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي - ليفربول21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
يوفنتوس - الإنتر21:00 مصر، 22:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيك بيلباو - أوساسونا21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC1 HD

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) – تصفيات التأهل

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش - الأهلي طرابلس22:00 مصر، 23:00 السعودية

الدوري المصري – الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري البورسعيدي - الزمالك21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 1
الداخلية - فاركو21:15 مصر، 22:15 السعودية
أسوان - سموحة21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 2

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