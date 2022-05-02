جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الثلاثاء 3 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق الثلاثاء منافسات إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتقام الثلاثاء مباراة واحدة فقط، تجمع بين ليفربول وفياريال، في ملعب "لاسيراميكا" في إسبانيا، بعدما حسم الريدز مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

أما على المستوى العربي، تعود المتعة السعودية من جديد، باستئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بمباراة مؤجلة بين الفيحاء والهلال من الجولة التاسعة عشر.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 "03-05-2022"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الهلال 19:10 السعودية، 18:10 مصر SSC

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