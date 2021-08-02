جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 في أولمبياد طوكيو وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

تقام اليوم مباراتي نصف نهائي أولمبياد طوكيو، حيث سيواجه منتخب المكسيك منتخب البرازيل، وسيلتقي منتخب اليابان مع منتخب إسبانيا.

وفي إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، يلتقي نادي مالمو مع نادي رينجرز ونادي سبارتا براج مع نادي موناكو ونادي كلوج مع يونج بويز، كما يستضيف آيندهوفن متييلاند وجينك شاختار دونيتسك وأولمبياكوس لودوجوريتس والنجم الأحمر شيريف تيراسبول.

وعربيًا، سيواجه نادي اتحاد الجزائر شبيبة القبائل وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 25 من الدوري الجزائري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس "3-8-2021":

أولمبياد طوكيو - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة المكسيك - البرازيل 10:00 مصر، 11:00 السعودية beIN Sports HD 7 اليابان - إسبانيا 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري الجزائري - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل 17:00 الجزائر، 18:00 مصر Canal Algerie

دوري أبطال أوروبا - تصفيات التأهل 3 المباراة الموعد مالمو - رينجرز 19:00 مصر، 20:00 السعودية سبارتا براج - موناكو 19:00 مصر، 20:00 السعودية كلوج - يونج بويز 20:00 مصر، 21:00 السعودية آيندهوفن - ميتييلاند 20:00 مصر، 21:00 السعودية جينك - شاختار دونيتسك 20:00 مصر، 21:00 السعودية أولمبياكوس - لودوجوريتس 21:00 مصر، 22:00 السعودية النجم الأحمر - شيريف تيراسبول 21:00 مصر، 22:00 السعودية

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