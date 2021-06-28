جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟

تتواصل اليوم المباريات المثيرة في البطولات القارية للأندية والمنتخبات، كذلك الدوريات التي لم تنته بعد.

في يورو 2020، سنكون على قمة من طابع خاص تجمع بين المنتخب الإنجليزي، أمام نظيره الألماني على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

بينما يلعب المنتخب السويدي امام نظيره الأوكراني، بالإضافة إلى مباريات في الدوري المغربي، ودوري أبطال آسيا.

وفي بطولة كوبا أمريكا، يلعب منتخب أوروجواي، امام باراجواي، بينما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البوليفي.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 يونيو"29-6-2021":

يورو 2020 - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة إنجلترا - ألمانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1,2,3,4 السويد - أوكرانيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1,2,3,4

كوبا أمريكا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - باراجواي 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max HD 6 الأرجنتين - بوليفيا 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

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