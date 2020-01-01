جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 في دوري أبطال أوروبا وكأس خادم الحرمين الشريفين وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

مجموعة جديدة من مباريات ومنافسات كرة القدم يشهدها اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 في البطولات العربية والعالمية المختلفة.

في بداية الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يلتقي اليوم نادي لوكوموتيف موسكو الروسي مع نادي بايرن ميونخ الألماني الساعة 7:55 مساءً، كما يلتقي في نفس التوقيت نادي شاختار الأوكراني مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وتشهد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة لقاء لنادي مارسيليا الفرنسي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ومواجهة بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي ميدتييلاند الدنماركي، كما يلتقي نادي مونشنغلادباخ الألماني مع نادي ريال مدريد الإسباني، ومبارة تجمع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع نادي سالزبورج النمساوي، وأيضاً يلتقي نادي أتالانتا الإيطالي مع نادي آياكس الهولندي، ونادي بورتو البرتغالي أمام نادي أوليمبياكوس اليوناني.

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وفي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يواجه نادي الهلال نادي أبها الساعة 5:55 مساءً، وأيضاً مواجهة بين نادي الأهلي ونادي النصر الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 الجولة الثانية والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر "27-10-2020":

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة لوكوموتيف موسكو - بايرن ميونخ 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 شاختار دونيتسك - إنتر 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 أتلتيكو مدريد - سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 بوروسيا مونشنجلادباخ - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 بورتو - أوليمبياكوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 مارسيليا - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 ليفربول - ميتيلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أتالانتا - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

كأس خادم الحرمين الشريفين - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - أبها 17:55 السعودية، 16:55 مصر KSA Sports 2 HD الأهلي - النصر 20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA Sports 1 HD

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