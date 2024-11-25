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Jamal Musiala Harry Kane Bayern MunichGetty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةدوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةكأس ملك إسبانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 حيث عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى كأس إسبانيا، دوري يلو السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آوروبا، ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كنت ترغب في متابعة قنوات SSC، فيمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق شاهد VIP، وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 "05-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أولسان - شنجهاي بورت13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFCعامر الخوذيري
SSC Extra 1 HDفهد العنزي
فيسيل كوبي - كوست مارينرز13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC محمد المبروكي
SSC 1 HDعائد العصيمي
بوريرام يونايتد - كواساكي15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC أحمد عبده
SSC Extra 1 HDعبد العزيز الزيد
تايهان - جوهور15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 1جواد بده
SSC 1 HDعبد الله الشهري
السد - الهلال17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFCأحمد البلوشي
SSC 1 HDحمادة العنزي
الكأس 9أحمد الطيب
الشرطة - الوصل17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFCعبد الله الغامدي
أبو ظبي الرياضية آسيا 1عامر عبد الله
الكأس 10سمير اليعقوبي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سبارتا براج - أتلتيكو مدريد19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 4محمد المبروكي
براتيسلافا - ميلان19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3علي سعيد الكعبي
بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
برشلونة - بريست22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد البلوشي
مانشستر سيتي - فينورد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
سبورتينج لشبونة - آرسنال22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5عامر الخوذيري
إنتر - لايبزيج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6حفيظ دراجي
باير ليفركوزن - سالزبورج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 7باسم الزير
يونج بويز - أتالانتا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد فوزي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مازيمبي - مولودية الجزائر15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
يانج أفريكانز - الهلال15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 5محمد بركات
بيراميدز - ساجرادا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده
الأهلي - ستاد أبيدجان18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي
الترجي - دجوليبا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1عصام الشوالي
الرجاء - الجيش الملكي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2جواد بدة

كأس ملك إسبانيا - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بارلا إسكويلا - فالنسيا20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC 2 HDأحمد النفيسة
مانيسيس - خيتافي20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC Extra 2 HDعبد العزيز الزيد

دوري يلو السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوم - الباطن15:40 السعودية، 14:40 مصرالسعودية الرياضية 1محمد النعمي
العدالة الجندل17:30 السعودية، 16:30 مصرالسعودية الرياضية 1محمد البخيتان

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