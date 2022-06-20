جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

البداية ستكون مع مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين ساو باولو وبالميراس، في قمة الجولة 13 من منافسات الدوري البرازيلي.

كما تقام الثلاثاء مباراتين في الدور التمهيدي لمنافسات موسم 2022-23 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق إنتر كلوب دي إيسكالديس من أندورا ضيفًا على لافيوريتا من سان مارينو، وفي المباراة الثانية يستضيف ليفاديا تالين الإستوني فريق فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 "21-06-2022"

الدوري البرازيلي

المباراة الموعد القناة الناقلة ساو باولو - بالميراس 01:00 مصر، 02:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

دوري أبطال أوروبا