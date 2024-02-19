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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأبطالالدوري الإنجليزي الممتازإنتر ميلان v أتلتيكو مدريددوري أبطال آسياإنتر ميلانأتلتيكو مدريدأيندهوفن v بوروسيا دورتموندأيندهوفنبوروسيا دورتموندالدوري المصري الممتازمانشستر سيتي v Brentfordمانشستر سيتيBrentfordKawasaki Frontale v Shandong TaishanKawasaki FrontaleShandong TaishanPohang Steelers v Jeonbuk Hyundai Motors FCPohang SteelersJeonbuk Hyundai Motors FCCeramica Cleopatra v El Gouna FCCeramica CleopatraEl Gouna FCAl Masry SC v Baladiyat ElMahalla SCAl Masry SCBaladiyat ElMahalla SCEl Dakhleya v Pharco FCEl DakhleyaPharco FC

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 حيث نستكمل ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي يحل فيها أتلتيكو مدريد ضيفاً على الإنتر، بينما يطير بوروسيا دورتموند إلى هولندا لمواجهة بي إس في آيندهوفن، وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء مؤجل ضمن الجولة 18 بين مانشستر سيتي وبرينتفورد.

وفي دوري أبطال آسيا كذلك نشاهد مباريات ثمن النهائي، والتي من ضمنها لقاء كاواساكي فرونتالي ضد شاندونج تايشان، بالاضافة إلى متابعتنا لدوري يلو السعودي والدوري المصري الممتاز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 "20-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
آيندهوفن - بوروسيا دورتموند22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 3علي محمد علي
الإنتر - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ18

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - برينتفورد21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN SPORTS 2جواد بدة

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كاواساكي فرونتالي - شاندونج تايشان10:00 مصر، 11:00 السعوديةbeIN SPORTS AFCباسم الزير
يوهانج ستيلرز - جونبك12:00 مصر، 13:00 السعوديةbeIN SPORTS AFC 1أحمد البلوشي

دوري يلو السعودي - الأسبوع 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي - الصفا14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
الجندل - الخلود15:05 مصر، 16:05 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - هجر18:00 مصر، 19:00 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - الجونة16:00 مصر، 17:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
المصري - بلدية المحلة19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
الداخلية - فاركو19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 2أمير محروس

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