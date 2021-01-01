جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم لتتجدد معها المتعة كل يوم،ويشهد اليوم الثلاثاء ٢ مارس ٢٠٢١ عدد من المباريات الحماسية والشيقة في الدويات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ منافسات الجولة ٢٩ من البطولة بلقاء يجمع بين نادي مانشستر سيتي ونادي وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي يشهد اليوم بداية الجولة ٢٥ من المسابقة حيث يلتقي نادي لاتسيو مع نادي تورينو الساعة ٧:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء لنادي يوفنتوس مع نادي سبيزيا الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في ربع نهائي كأس أمير قطر يستضيف الدحيل فريق الشمال على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، كما يلتقي الخريطات والريان في نفس البطولة.

وفي الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي الأهرام في تمام السابعة مساءً في المباراة المؤجلة من الجولة ١٣، كما تبدأ فعاليات الجولة ١٥ من المسابقة بلقاء يجمع بين فريقي الجونة

وسموحة في الثالثة عصراً، وأيضاً لقاء لنادي مصر المقاصة أمام نادي المقاولون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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