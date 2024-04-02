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مباريات اليوم 30 مارس 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي، وتنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل "02-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الطائي - التعاون22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 1 HDسليمان الشريف
أبها - النصر22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC SPORT 5 HDعيسى الحربين
الهلال - الأخدود

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
الفيحاء - الوحدة

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 2 HD

عبد الله المحيسن

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نوتينجهام - فولهام20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN SPORTS 8باسم الزير
نيوكاسل - إيفرتون20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN SPORTS 2علي محمد علي
بورنموث - كريستال بالاس20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 2حسن العيدروس
بيرنلي - وولفرهامبتون20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports Xtra 3أحمد عبده
وست هام - توتنهام20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN SPORTS 1محمد بركات

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
يوفنتوس - لاتسيو21:00 مصر، 22:00 السعودية

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عامر عبد الله

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