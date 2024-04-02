جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي، وتنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل "02-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الطائي - التعاون 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD سليمان الشريف أبها - النصر 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 5 HD عيسى الحربين الهلال - الأخدود 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي الفيحاء - الوحدة 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 2 HD عبد الله المحيسن

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نوتينجهام - فولهام 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS 8 باسم الزير نيوكاسل - إيفرتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS 2 علي محمد علي بورنموث - كريستال بالاس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Xtra 2 حسن العيدروس بيرنلي - وولفرهامبتون 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Xtra 3 أحمد عبده وست هام - توتنهام 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS 1 محمد بركات

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق يوفنتوس - لاتسيو 21:00 مصر، 22:00 السعودية AD Sports Premium 1 عامر عبد الله

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