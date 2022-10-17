جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات العربية والأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الثلاثاء مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية، بالإضافة إلى انطلاق منافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي.

وتنطلق الثلاثاء منافسات الجولة العاشرة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني بثلاث مباريات، بداية من قمة تجمع بين فالنسيا وإشبيلية، ثم مواجهة يحل فيها أتلتيك بيلباو ضيفًا على خيتافي، فيما تختتم سهرة "لا ليجا" بمواجهة أتلتيكو مدريد أمام رايو فاييكانو.

أما في الدوري الإنجليزي، فتنطلق مباريات الجولة 12 بمباراتين، الأولى تجمع بين برايتون ونوتنجهام فورست، والثانية يستضيف فيها كريستال بالاس نظيره وولفرهامبتون.

وعلى صعيد الدوري المصري، وانطلاق الجولة الأولى من موسم 2022-23، فتقام ثلاث مباريات يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وستكون ضربة البداية بمواجهة أسوان أمام الاتحاد، ثم مباراة البنك الأهلي وفاركو، وأخيرًا مواجهة تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 "18-10-2022"

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - فالنسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium خيتافي - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر، 21:00 beIN Sports HD 2 أتلتيكو مدريد - رايو فاييكانو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - نوتنجهام فورست 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium كريستال بالاس - وولفرهامبتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الاتحاد 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports البنك الأهلي - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المصري - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

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