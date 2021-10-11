جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وأهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تنتظر عشاق كرة القدم في العالم اليوم مباريات مثيرة في تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

في تصفيات المونديال الأوروبية سنكون على موعد مع عدد من المباريات، أبرزها البرتغال ضد لوكسمبورج وإنجلترا ضد المجر، كذلك سيواجه المنتخب القطري منتخب أيرلندا.

الإثارة ستكون حاضرة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث ستكون البداية بمباراة قوية بين اليابان وأستراليا، كما سيواجه المنتخب السوري نظيره اللبناني وسيلتقي منتخب الإمارات منتخب العراق ومنتخب عمان مع فيتنام، وسيكون الختام بين المنتخب السعودي والصين.

أما تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، فسيواجه فيها منتخب الجزائر النيجر، ومنتخب المغرب غينيا، في أبرز مبارياتها اليوم.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 "12-10-2021"

تصفيات كأس العالم - أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - فنلندا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium البرتغال - لوكسمبورج 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium صربيا - آذربيجان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 أوكرانيا - البوسنة والهرسك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 السويد - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 كوسوفو - جورجيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 بلغاريا - أيرلندا الشمالية 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD English الدنمارك - النمسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium جزر فارو - اسكتلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 إنجلترا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium جمهورية أيرلندا- قطر 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD

تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة زيمبابوي - غانا 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube ناميبيا - السنغال 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube النيجر - الجزائر 17:00 مصر، 16:00 الجزائر FIFATV Youtube جنوب إفريقيا - إثيوبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube الكونغو - توجو 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube غينيا - المغرب 21:00 مصر، 20:00 المغرب Arryadia SD/HD

تصفيات كأس العالم - آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة اليابان - أستراليا 13:14 السعودية، 14:14 الإمارات SSC7 HD إيران - كوريا الجنوبية 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات SSC7 HD سوريا - لبنان 19:00 سوريا ولبنان، 20:00 الإمارات SSC5 HD عمان - فيتنام 19:00 السعودية، 20:00 عمان SSC6 HD الإمارات - العراق 19:45 العراق، 20:45 الإمارات SSC4 HD السعودية - الصين 20:00 السعودية، 21:00 عمان SSC7 HD

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