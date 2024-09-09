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ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها مباراة المنتخب السعودي ضد الصين ، ولقاء القمة العربي بين الأردن وفلسطين، بالاضافة إلى مباراة الكويت مع العراق، وسنكون على موعد مع مباراة كبيرة بين الإمارات وإيران.

وفي دوري الأمم الأوروبية نتابع مباراة إنجلترا وفنلندا، بالإضافة إلى قمة ألمانيا وهولندا، كما سنكون على موعد مع مواجهات ساخنة في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقا 2025، أبرزها مباراة بوتسوانا ومصر، والجزائر وليبيريا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2024 "10-09-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوريا الشمالية - قطر15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports
الكأس 5		حسن العيدروس
أحمد الطيب
الصين - السعودية15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN Sports 2
الكأس 6		عصام الشوالي
خالد الحدي
عمان - كوريا الجنوبية17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 6
الكأس 5		أحمد البلوشي
سمير اليعقوبي
فلسطين - الأردن17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 3
الكأس 7		محمد بركات
منتصر الأزهري
الإمارات - إيران19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN Sports 3
الكأس 5		علي سعيد الكعبي
سمير المعيرفي
الكويت - العراق21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports 3
الكأس 5		عامر الخوذيري
خليل البلوشي

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إنجلترا - فنلندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2خليل البلوشي
هولندا - ألمانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1جواد بدة

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوتسوانا - مصر19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4علي محمد علي
ليبيريا - الجزائر19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6حفيظ دراجي

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