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Girona FC v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 حيث عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آوروبا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 "10-12-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جيرونا - ليفربول19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2خليل البلوشي
دينامو زغرب - سيلتك19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3عبد الله الغامدي
أتالانتا - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عامر الخوذيري
سالزبورج - باريس سان جيرمان22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
باير ليفركوزن - إنتر22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عصام الشوالي
شاختار - بايرن ميونخ22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4علي سعيد الكعبي
لايبزيج - أستون فيلا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5علي محمد علي
كلوب بروج - سبورتينج لشبونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6نوفل باشي
بريست - ايندهوفن22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 7أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الباطن - أحد15:00 السعودية، 14:00 مصالسعودية الرياضية 1علي الربيع
نيوم - العربي15:40 السعودية، 14:40 مصرالسعودية الرياضية 3عائد العصيمي
العدالة - الطائي17:30 السعودية، 16:30 مصرالسعودية الرياضية 1محمد البخيتان

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