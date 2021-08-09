جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في الدوري المصري ونهائي كأس الرابطة الجزائرية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر منافسات كرة القدم وإثارة الملاعب وبالأخص مع اقتراب حسم البطولات، وبداية الدوري في عدد من الدول الأخرى.

سيواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد في مبارة مثيرة بالدوري المصري قد تغير من مسار تحديد البطل.

أما في الجزائر فهناك مباراة هامة بين شبيبة القبائل ونجم مقرة في نهائي كأس الرابطة الجزائرية.

جدول ترتيب هدافين الدوري المصري

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس "10-8-2021":

الدوري المصري - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - وادي دجلة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 2 HD مصر المقاصة - سيراميكا 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 3 HD الاتحاد - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

كأس الرابطة الجزائرية - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة القبائل - نجم مقرة 20:00 مصر، 19:00 الجزائر القناة الجزائرية الثالثة

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم