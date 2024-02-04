جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 حيث تنتهي مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، وفيها يلعب مانشستر سيتي مع برينتفورد.

وكذلك يلعب رايو فاييكانو مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وروما مع كالياري في الدوري الإيطالي..

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 "05-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برينتفورد - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 خالد الحدي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق رايو فاييكانو - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 23