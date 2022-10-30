جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الإثنين مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية والعربية.

وتتواصل يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 مباريات نهاية الأسبوع في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

البداية من إسبانيا، حيث تختتم الإثنين مباريات الجولة 12 في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بمباراة واحدة، حيث يحل خيتافي ضيفًا على إلتشي.

أما في الدوري الإيطالي، فتختتم مباريات الجولة 12 بمباراتين، الأولى تجمع بين هيلاس فيرونا وروما، والثانية يستضيف فيها مونزا نظيره بولونيا

وعلى الصعيد العربي، تتواصل الإثنين 31 أكتوبر 2022 منافسات الجولة الثالثة لمنافسات موسم 2022-23 في الدوري المصري بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين الاتحاد وطلائع الجيش، فيما يحل فاركو ضيفًا على المقاولون العرب في المباراة الثانية.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 "31-10-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 مونزا - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - فاركو 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

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