تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي ،والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 "25-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق العين - الأهلي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC حسن العيدروس SSC 1 HD فهد العتيبي أبو ظبي الرياضية آسيا 1 عامر عبد الله الكأس 10 أحمد الطيب استفلال طهران - باختاكور 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 2 عبد الله الغامدي SSC Extra 2 HD فهد الدريبي الكأس 11 منتصر الأزهري الغرافة - النصر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 1 حفيظ دراجي SSC Extra 1 HD فارس عوض محمد حسين أبو ظبي الرياضية آسيا 2 بلال علام الكأس 9 خالد الحدي الريان - برسبوليس 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC باسم الزير SSC 1 HD محمد الخامسي الكأس 9 سمير المعيرفي

الدوري الإنجليزي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيوكاسل - وست هام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

دوري يلو السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيصلي - الصفا 15:10 السعودية، 14:10 مصر السعودية الرياضية النجمة - الحزم 15:15 السعودية، 14:15 مصر السعودية الرياضية الجبلين - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر السعودية الرياضية جدة - الجبيل 18:20 السعودية، 17:20 مصر السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 11