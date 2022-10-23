جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الإثنين مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية، والعربية.

وتتواصل يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 مباريات نهاية الأسبوع في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

وتختتم الإثنين منافسات الجولة 13 من موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي بمباراة واحدة، حيث يحل بورنموث ضيفًا على وست هام.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تختتم الإثنين مباريات الجولة 11 في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بمباراة واحدة، حيث يلعب سيلتا فيجو أمام خيتافي.

أما في الدوري الإيطالي، فتختتم مباريات الجولة 11 بمباراتين، الأولى تجمع بين كريمونيزي وسامبدوريا، والثانية يستضيف فيها ساسوولو نظيره هيلاس فيرونا.

وعلى الصعيد العربي، تختتم الإثنين 24 أكتوبر 2022 منافسات الجولة الثانية لمنافسات موسم 2022-23 في الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مباراة يحل فيها الإسماعيلي ضيفًا على غزل المحلة.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 "24-10-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - بورنموث 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - خيتافي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة كريمونيزي - سامبدوريا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ساسوولو - هيلاس فيرونا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - الإسماعيلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الاتحاد - الداخلية 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فيوتشر - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

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