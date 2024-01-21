جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها منتخب قطر مع الصين ولبنان مع طاجيكستان.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع مباراة مصر أمام كاب فيردي وغانا مع موزمبيق، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 "22-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق طاجيكستان - لبنان 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC أحمد البلوشي قطر - الصين 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC عامر الخوذيري

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق غينيا الاستوائية - كوت ديفوار 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 نوفل باشي غينيا بيساو - نيجيريا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 2 محمد المبروكي كاب فيردي - مصر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 علي محمد علي موزمبيق - غانا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 2 جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق برايتون - وولفرهامبتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 عادل خلو

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق غرناطة - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات

نهائي السوبر الإيطالي