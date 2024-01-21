جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Egypt celebrate Ghana Africa Cup of Nations 2023Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، ونتابع فيها انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها منتخب قطر مع الصين ولبنان مع طاجيكستان.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع مباراة مصر أمام كاب فيردي وغانا مع موزمبيق، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 "22-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
طاجيكستان - لبنان18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		أحمد البلوشي
قطر - الصين18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		عامر الخوذيري

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
غينيا الاستوائية - كوت ديفوار19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1نوفل باشي
غينيا بيساو - نيجيريا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 2محمد المبروكي
كاب فيردي - مصر22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1علي محمد علي
موزمبيق - غانا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 2جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برايتون - وولفرهامبتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 1عادل خلو

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
غرناطة - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات

نهائي السوبر الإيطالي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نابولي - إنتر22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 3 HD
أبو ظبي الرياضية 2		علي سعيد الكعبي
بلال علام

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