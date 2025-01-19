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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025، حيث تنطلق مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي، والتي فيها يلعب الفيحاء مع الخلود، والرائد أمام الأخدود، ويحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق.

بينما تنتهي مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، بمباراة وولفرهامبتون مع تشيلسي، وكذلك يلعلب فياريال مع ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ويستضيف كومو نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، والإسباني

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 "20-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفيحاء - الخلود18:10 السعودية، 17:10 مصرSSC Extra 2 HDسعد يحيى
SSC Extra 2 SDأحمد النفيسة
الرائد - الأخدود 18:15 السعودية، 17:15 مصرSSC Extra 1 HDسليمان الشريف
SSC Extra 1 SDفهد العنزي
الاتفاق - الأهلي20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDجعفر الصليح
SSC 5 HDمحمد حسين
SSC 1 SDعيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - وولفرهامبتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فياريال - ريال مايوركا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كومو - أودينيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد

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