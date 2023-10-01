جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد الغنام
Persepolis - Al Nassr Cristiano RonaldoGettyImage
دوري أبطال آسياالدوري الإنجليزي الممتازدوري أبطال أفريقياالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالنصر v إستقلولالنصرإستقلولالشارقة v الفيصليالشارقةالفيصليأولماليك v القوة الجويةأولماليكالقوة الجويةناساف كارشي v السد القطريناساف كارشيالسد القطريسباهان v الإتحادسباهانالإتحادالدحيل v برسبوليسالدحيلبرسبوليسفولهام v تشيلسيفولهامتشيلسيلاس بالماس v سيلتا فيغولاس بالماسسيلتا فيغوساسوولو v مونزا برياندزاساسوولومونزا برياندزاتورينو v هيلاستورينوهيلاسفيورنتينا v كالياريفيورنتيناكالياريشباب بلوزداد v بو رينجرزشباب بلوزدادبو رينجرز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في شهر جديد يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 حيث نتابع عددًا من المواجهات المرتقبة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يلعب الاتحاد أمام سباهان أصفهان، والنصر في مواجهة استقلال دوشنبه.

أما في إنجلترا، فتختتم مواجهات الجولة السابعة لموسم 2023-2024 بمواجهة لندنية مرتقبة، يحل فيها تشيلسي ضيفًا على فولهام.

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ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تقام 3 مباريات لحساب الجولة السابعة في منافسات موسم 2023-2024 من "سيري آ"، أبرزها مواجهة فيورنتينا ضد كالياري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 "02-10-2023"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أولماميك - القوة الجوية15:00 السعودية، 16:00 الإماراتمحمد مبروكيbeIN Sports AFC HD
ناساف - السد19:00 السعودية، 20:00 الإماراتأحمد البلوشيbeIN Sports AFC 1 HD
سباهان - الاتحاد19:00 السعودية، 20:00 الإماراتحفيظ دراجيbeIN Sports AFC HD
الشارقة - الفيصلي19:00 السعودية، 20:00 الإمارات--beIN Sports AFC 4 HD
الدحيل - برسبوليس21:00 السعودية، 22:00 الإمارات--beIN Sports AFC HD
النصر- استقلال دوشنبه21:00 السعودية، 22:00 الإماراتعصام الشواليbeIN Sports AFC 3 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فولهام - تشيلسي22:00 السعودية ومصرجواد بدةbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
لاس بالماس - سيلتا فيجو22:00 مصر والسعوديةمحمد فوزيbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
تورينو - هيلاس فيرونا19:30 مصر والسعوديةغازي العمريAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
ساسوولو - مونزا19:30 مصر والسعوديةمحمد بشير أبو كبدةAD SPORTS Premium 2
Starz Play App
فيورنتينا - كالياري21:45 مصر والسعوديةخالد الغولAD SPORTS Premium 1
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