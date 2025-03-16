كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 17 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية...

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع عدد قليل من المباريات المثيرة، بعد بداية فترة التوقف الدولي.

ففي الدوري الأمريكي، يحل إنتر ميامي، بقيادة البرغوث ليونيل ميسي، ورفاقه ضيوفًا على أتالانتا يونايتد، في ختام مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 مارس 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 17 مارس 2025؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباريات الدوري الأمريكي، ومواجهات إنتر ميامي، يمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 مارس 2025 "17-03-2025":

الدوري الأمريكي - الجولة 4