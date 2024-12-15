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Pedro Rodriguez Lazio Marcus Thuram Inter(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، وسنكون على موعد مع قمة إيطالية بين إنتر ولاتسيو، وتنطلق جولة جديدة من منافسات دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 "16-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بورنموث - وست هام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لاتسيو - إنتر21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الطائي - العربي15:25 السعودية، 14:25 مصرالسعودية الرياضية 1مشعل الشمري
أحد - العدالة18:15 السعودية، 17:15 مصرالسعودية الرياضية 1علي الربيع

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