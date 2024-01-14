جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وكذلك تستمر بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 "15-01-2024"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كوريا الجنوبية - البحرين 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC أحمد البلوشي

هيسى الحربين إندونسيا - العراق 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC مصطفى ناظم العلوان

جعفر الصليح ماليزيا - الأردن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حسن العيدروس

حاتم بطيشة

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق السنغال - جامبيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN AFCON 1 علي محمد علي الكاميرون - غينيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 نوفل باشي الجزائر - أنجولا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 حفيظ الدراجي

الدوري الإيطالي - 20