جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري السعودي، وكذلك تنتهي مباريات الجولات الدوريات الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل "01-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الحزم - ضمك 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 2 HD محمد الخامسي الرائد - الخليج 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD خالد المديفر الأهلي - الاتحاد 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فياريال - أتلتيكو مدريد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS 3 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - ساليرنيتانا 12:30 مصر، 13:30 السعودية AD Sports Premium 1 كالياري - هيلاس فيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD Sports Premium 1 ساسوولو - أودينيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD Sports Premium 2 ليتشي - روما 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD Sports Premium 1 إنتر - ليتشي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD Sports Premium 1

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