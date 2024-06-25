تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء كولومبيا أمام باراجواي والبرازيل مع كوستاريكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 "26-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سلوفاكيا - رومانيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max محمد بركات أوكرانيا - بلجيكا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حسن العيدروس جورجيا - البرتغال 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max عصام الشوالي التشيك - تركيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max حفيظ دراجي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيرو - كندا 01:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا تشيلي - الأرجنتين 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

كأس تونس - نصف النهائي