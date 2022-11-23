جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الرابع من مونديال قطر.

وتقام يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة.

البداية ستكون من المجموعة السادسة، حيث يفتتح اليوم الرابع من مونديال قطر بمواجهة عربية مرتقبة، حيث يلعب المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، ويلعب فيها منتخب ألمانيا مباراة قوية في مواجهة منتخب اليابان.

المباراة الثالثة، سنعود عبرها إلى المجموعة السادسة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين إسبانيا وكوستاريكا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الرابع في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، وستجمع بين منتخبي بلجيكا وكندا.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 "23-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات