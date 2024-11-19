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Raphinha Brazil Darwin Nunez Uruguay(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 حيث نتابع تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكذلك دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر قنوات SSC SPORTS فيمكنك مشاهدتها مباشرة عبر شاهد، وذلك في حالة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وفي حالة كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة على قنوات السعودية الرياضية فيمكنك مشاهدتها مباشرة عبر الصفحة الرسمية للقنوات عبر "يوتيوب".

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 "20-11-2024"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البكيرية - الجندل15:15 السعودية، 14:15 مصرالسعودية الرياضية-
العربي - الباطن15:15 السعودية، 14:15 مصرالسعودية الرياضية-
العدالة - النجمة17:30 السعودية، 16:30 مصرالسعودية الرياضية-

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كولومبيا - الإكوادور01:00 مصر، 02:00 السعوديةSSC Extra 1 HDعبد العزيز السبر
الأرجنتين - بيرو02:00 مصر، 03:00 السعوديةSSC 1 HDحماد العنزي
تشيلي - فنزويلا02:00 مصر، 03:03 السعوديةSSC Extra 3 HDفهد عريشي
البرازيل - أوروجواي02:45 مصر، 03:45 السعوديةSSC Extra 2 HDعيسى الحربين

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