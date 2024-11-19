تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 حيث نتابع تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكذلك دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر قنوات SSC SPORTS فيمكنك مشاهدتها مباشرة عبر شاهد، وذلك في حالة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وفي حالة كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة على قنوات السعودية الرياضية فيمكنك مشاهدتها مباشرة عبر الصفحة الرسمية للقنوات عبر "يوتيوب".

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 "20-11-2024"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق البكيرية - الجندل 15:15 السعودية، 14:15 مصر السعودية الرياضية - العربي - الباطن 15:15 السعودية، 14:15 مصر السعودية الرياضية - العدالة - النجمة 17:30 السعودية، 16:30 مصر السعودية الرياضية -

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - الجولة الثانية عشرة