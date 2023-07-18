جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
Kalidou Koulibaly - Hilal 2023Al Hilal Twitter
الهلالدينامو كييف vs الهلالدينامو كييفمباريات ودية - أنديةكارلشروه vs ليفربولكارلشروهليفربولالأهلي vs حرس الحدودالأهليحرس الحدودالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في البطولات المختلفة والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة الهلال ودينامو كييف، بجانب مواجهة بين ليفربول وكارلسروه.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 "19-07-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - دينامو كييف 19:00 مصر والسعوديةSSC Sports
ليفربول - كارلسروه19:30 مصر والسعوديةLiverpool TV

الدوري المصري - الجولة 33

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

20022 الأصوات

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 10764كريم بنزيما
  • 1260خاليدو كوليبالي
  • 1905روبرتو فيرمينو
  • 1000نجولو كانتي
  • 2549مارسيلو بروزوفيتش
  • 2544صفقة أخرى
20022 الأصوات
المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - حرس الحدود 20:30 مصر والسعوديةONTIME Sport 1

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