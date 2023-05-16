جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الأربعاء 17 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.
يشهد اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بالقمة المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي.
أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تقام ثلاث مباريات لحساب الجولة 32 من المسابقة، أبرزها مواجهة الشعلة أمام الأهلي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 "17-05-2023"
دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - ريال مدريد
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
دوري يلو السعودي - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الحزم - الساحل
|19:25 السعودية ومصر
|السعودية الرياضية
|العربي - العين
|19:25 السعودية ومصر
|السعودية الرياضية
|الشعلة - الأهلي
|20:20 السعودية ومصر
|السعودية الرياضية
الدوري المصري - الجولة 28
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البنك الأهلي - الإسماعيلي
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports