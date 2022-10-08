جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 في الدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل اليوم المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتنتظرنا عدد من المباريات الهامة.

تستمر الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي، وسنكون على موعدمع قمة بين ليفربول وآرسنال ومواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في أبرز اللقاءات.

وفي الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة سيلتا فيجو وريال سوسييداد فياريال وقادش إسبانيول وبلد الوليد ريال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي روما ليتشي ونابولي كريمونيزي وأودينيزي أتالانتا، وذلك في اليوم الثاني من الجولة التاسعة.

وعربيًا، يواجه الاتحاد المنستيري الأهلي والزمالك فلامبيو دو سنتر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2022-23.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 "09-10-2022"

الدوري الإنجليزي- الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - ليدز يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وست هام - فولهام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آرسنال - ليفربول 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيفرتون - مانشستر يونايتد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني- الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ريال بيتيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD قادش - إسبانيول 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports 1 HD ريال سوسييداد - فياريال 18:30 مصر، 19:20 السعودية beIN Sports 1 HD برشلونة - سيلتا فيجو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - موناكو 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports 2 HD نيس - تروا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 4 HD أنجيه - ستراسبورج 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ستاد بريست - لوريان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD كليرمون فوت - أوسير 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 رين - نانت 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports 2 HD ليل - لانس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - إيمبولي 12:30 مصر، 13:20 السعودية AD SPORTS Premium 1 أودينيزي - أتالانتا 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 مونزا - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App ساليرنيتانا - هيلاس فيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 2 كريمونيزي - نابولي 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 روما - ليتشي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة التاسعة