جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتنتظرنا عدد من المباريات الهامة.
تستمر الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي، وسنكون على موعدمع قمة بين ليفربول وآرسنال ومواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في أبرز اللقاءات.
وفي الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة سيلتا فيجو وريال سوسييداد فياريال وقادش إسبانيول وبلد الوليد ريال بيتيس.
وفي الدوري الإيطالي، يلتقي روما ليتشي ونابولي كريمونيزي وأودينيزي أتالانتا، وذلك في اليوم الثاني من الجولة التاسعة.
وعربيًا، يواجه الاتحاد المنستيري الأهلي والزمالك فلامبيو دو سنتر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2022-23.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 "09-10-2022"
الدوري الإنجليزي- الجولة العاشرة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
كريستال بالاس - ليدز يونايتد
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
وست هام - فولهام
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
آرسنال - ليفربول
17:30 مصر، 18:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون - مانشستر يونايتد
20:00 مصر، 21:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني- الجولة الثامنة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بلد الوليد - ريال بيتيس
14:00 مصر، 15:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
قادش - إسبانيول
16:15 مصر، 17:15 السعودية
beIN Sports 1 HD
ريال سوسييداد - فياريال
18:30 مصر، 19:20 السعودية
beIN Sports 1 HD
برشلونة - سيلتا فيجو
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD
الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
مونبلييه - موناكو
13:00 مصر، 14:00 السعودية
beIN Sports 2 HD
نيس - تروا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports 4 HD
أنجيه - ستراسبورج
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
ستاد بريست - لوريان
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports 2 HD
كليرمون فوت - أوسير
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
رين - نانت
17:05 مصر، 18:05 السعودية
beIN Sports 2 HD
ليل - لانس
20:45 مصر، 21:45 السعودية
beIN Sports 2 HD
الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
تورينو - إيمبولي
12:30 مصر، 13:20 السعودية
AD SPORTS Premium 1
أودينيزي - أتالانتا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
AD SPORTS Premium 1
مونزا - سبيزيا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|Starz Play App
ساليرنيتانا - هيلاس فيرونا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 2
كريمونيزي - نابولي
18:00 مصر، 19:00 السعودية
AD SPORTS Premium 1
روما - ليتشي
20:45 مصر، 21:45 السعودية
AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ - كولن
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
هيرتا برلين - فرايبورج
17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
شتوتجارت - أونيون برلين
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
دوري أبطال إفريقيا - الدور التمهيدي الثاني
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فيبرس - مازيمبي
15:00 مصر، 16:00 السعودية
-
رويال ليوباردس - القطن الكاميروني
15:00 مصر، 16:00 السعودية
-
الاتحاد المنستيري - الأهلي
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|Television Tunisienne 1
ريفرز يونايتد - الوداد
17:00 مصر، 18:00 السعودية
-
بلاتو يونايتد - الوداد
17:00 مصر، 18:00 السعودية
-
بريميو دي أوجوستو - سيمبا
17:00 مصر، 18:00 السعودية
-
أسيك ميموزا - حوريا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
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دجوليبا - شباب بلوزداد
18:00 مصر، 19:00 السعودية
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فلامبيو دو سنتر - الزمالك
19:00 مصر، 20:00 السعودية
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