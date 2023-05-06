جدول مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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newcastle vs arsenal
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات قوية تعود من خلالها عجلة المسابقات الكبرى في العالم العربي وأوروبا للدوران، وسنكون على موعد يوم الأحد مع يوم كروي جديد حافل بالإثارة.

تقام مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والكل يقترب من الحسم، في الكالشيو نابولي حسمها رسميًا.

في الدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع آرسنال، ومانشستر يونايتد مع وست هام، بينما يلعب يوفنتوس مع أتالانتا في الدوري الإيطالي، ونابولي بطل الكالتشيو سيواجه فيورنتينا.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن أبرز مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 7 مايو 2023 "07-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيوكاسل - آرسنال18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
وست هام - مانشستر يونايتد21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - يوفنتوس13:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1
تورينو - مونزا16:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1
نابولي - فيورنتينا19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1
ليتشي - هيلاس فيرونا21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تروا - باريس سان جيرمان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - فولفسبورج18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

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  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
563769 الأصوات

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