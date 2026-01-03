تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
PL-manchester-city-chelsea-20260105(C)Getty Images
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا وفيه يلعب المنتخب المغربي أمام تنزانيا، والكاميرون تواجه جنوب أفريقيا.

وفي الدوري الإنحليزي يلعب فولهام مع ليفربول ومانشستر سيتي مع تشيلسي، ويعود ريال مدريد لمواجهات الدوري الإسباني بمباراة قوية مع ربال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي تستمر مواجهات الجولة 18 وفيها يلعب لاتسيو مع نابولي، وإنتر أمام بولونيا.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي بمواجهات قوية أبرزها ستجمع بين ضمك والهلال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، وكأس أمم إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026 "04-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الحزم - نيوم18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
القادسية - الرياض20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةخالد المديفر
ضمك - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةجعفر الصليح

كأس أمم إفريقيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
المغرب - تنزانيا17:00 المغرب، 18:00 مصرbeIN SPORTS Max 1جواد بدة
الكاميرون - جنوب أفريقيا20:00 المغرب، 21:00 مصرbeIN SPORTS Max 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - نابولي14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
فيورنتينا - نابولي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
هيلاس فيرونا - تورينو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
إنتر - بولونيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1عبدالله الغامدي
إيفرتون - برينتفورد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 3نوفل باشي
فولهام - ليفربول18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس
نيوكاسل - كريستال بالاس18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد المبروكي
توتنهام - سندرلاند18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 5محمد بركات
مانشستر سيتي - تشيلسي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إشبيلية - ليفانتي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 6محمد السعدي
ريال مدريد - ريال بيتيس 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 2علي محمد علي
ديبورتيفو ألافيس - ريال أوفييدو 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد عبده
ريال مايوركا - جيرونا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3بكر علوان
ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3باسم الزير

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مارسيليا - نانت 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 7أحمد عبده
بريست - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 7محمد نضال
لوهافر - أنجيه 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 9مصطفى ناظم
لوريان - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORTS 6منتصر الأزهري
باريس سان جيرمان - باريس إف سي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي

كأس عاصمة مصر - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
طلائع الجيش - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي
حرس الحدود - كهرباء الإسماعيلية 20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2عصام عبده
مودرن سبورت - بيراميدز20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0