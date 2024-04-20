جدول مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا للفرق العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة سواء في الدوري الإسباني أو الدوريات المختلفة عربيًا وعالميًا.

ولعل أهم مباريات اليوم هو كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، الذي قد يقتل آمال برشلونة ويعلن ضمان ريال مدريد إكلينيكيًا الحصول على لقب الدوري الإسباني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي والكونفيدرالية الإفريقية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 "21-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيفرتون - نوتنجهام فورست 15:30 السعودية، 14:30 مصر beIN Sports HD 1 محمد المبروكي أستون فيلا - بورنموث 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports Xtra 1

حسن العيدروس كريستال بالاس - وست هام 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 8 عادل خلو فولهام - ليفربول 18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - ريال سوسييداد 15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد عبده ألميريا - فياريال 17:15 السعودية، 16:15 مصر beIN Sports HD 3 سمير اليعقوبي ديبورتيفو ألافيش - أتلتيكو مدريد 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports HD 3 حفيظ دراجي ريال مدريد - برشلونة 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ساسوولو - ليتشي 13:30 السعودية، 12:30 مصر AD Sports Premium 1 غازي العمري تورينو - فروزينوني 16:00 السعودية، 15:00 مصر AD Sports Premium 1 ميشيل سعد ساليرنيتانا - فيورنتينا 19:00 السعودية، 18:00 مصر AD Sports Premium 1 خالد الغول مونزا - أتالانتا 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فيردر بريمن - شتوتجارت 16:30 السعودية، 15:30 مصر beIN Sports Xtra 2 محمد السعدي بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن 18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 5 جواد بدة فرايبورج - ماينز 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 2 أحمد المعمري

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليل - ستراسبورج 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 4 مضر اليوسف ريمس - مونبلييه 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports Xtra 3 محمد بركات لوهافر - ميتز 16:00 السعودية، 15:00 مصر TOD باسم الزير بريست - موناكو 18:05 السعودية، 17:05 مصر beIN Sports HD 4 نوفل باشي تولوز - مارسيليا 20:00 السعودية، 19:00 مصر beIN Sports HD 9 عادل خلو باريس سان جيرمان - ليون 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 4 جواد بدة

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كوفنتري سيتي - مانشستر يونايتد 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري

الكونفيدرالية الإفريقية - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الزمالك - دريمز 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports HD 6 علي محمد علي اتحاد العاصمة - نهضة بركان 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 6 محمد بركات

الدوري الأمريكي - مؤجلة