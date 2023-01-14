جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
|
Shahid header NEW December 2022Shahid
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المغربي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 في الدوري السعودي والبطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

يوم جديد من كرة القدم تشهده ملاعب كرة القدم العربية والعالمية، دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وغير ذلك من المسابقات في أنحاء العالم المختلفة.

ونختتم مباريات الجولة الثالثة عشر في دوري روشن السعودي، بمباراة تجمع بين الهلال والعدالة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وعلى الصعيد العالمي لا يوجد ما هو أهم من الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وتستمر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع كريستال بالاس، وديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام.

في الموضوع التالي من موقع "جول" نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والمسابقات العربية والعالمية والقنوات الناقلة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 "15-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - العدالة18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيوكاسل - فولهام16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Premuim
تشيلسي - كريستال بالاس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2 Premuim
توتنهام - آرسنال18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1 Premuim

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
خيتافي - إسبانيول15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD1
ألميريا - أتلتيكو مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رين - باريس سان جيرمان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports Connect

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - سبيزيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
روما - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

اختيارات المحررين