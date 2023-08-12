جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي يلتقي فيها الرياض ضد الوحدة والفتح في مواجهة التعاون.

بالإضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي والتي سنشاهد فيها مباراة غاية في القوة بين ليفربول وتشيلسي، كما سنتابع برشلونة في مواجهة خيتافي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 "13-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الرياض - الوحدة 21:00 مصر والسعودية راشد الدوسري شاهد VIP الفتح - التعاون 21:00 مصر والسعودية خالد المديفر شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة سيلتا فيجو - أوساسونا 18:00 مصر والسعودية محمد مبروكي beIN Sports HD 1 فياريال - ريال بيتيس 20:30 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 1 خيتافي - برشلونة 22:30 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة برينتفورد - توتنهام 17:00 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - ليفربول 17:00 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports 1 HD Premium

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