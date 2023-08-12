جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاتشيلسي vs ليفربولخيتافي vs برشلونةتشيلسيليفربولبرينتفورد vs توتنهامبرينتفوردتوتنهامبرشلونةخيتافيفياريال vs ريال بيتيسفياريالريال بيتيسسيلتا فيغو vs أوساسوناسيلتا فيغوأوساسوناالرياض vs الوحدةالرياضالوحدةالفتح vs التعاونالفتحالتعاون

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوري السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي يلتقي فيها الرياض ضد الوحدة والفتح في مواجهة التعاون.

بالإضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي والتي سنشاهد فيها مباراة غاية في القوة بين ليفربول وتشيلسي، كما سنتابع برشلونة في مواجهة خيتافي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 "13-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الرياض - الوحدة21:00 مصر والسعوديةراشد الدوسريشاهد VIP
الفتح - التعاون21:00 مصر والسعوديةخالد المديفرشاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - أوساسونا18:00 مصر والسعوديةمحمد مبروكيbeIN Sports HD 1
فياريال - ريال بيتيس20:30 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 1
خيتافي - برشلونة22:30 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإنجليزي - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
برينتفورد - توتنهام17:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي - ليفربول17:00 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports 1 HD Premium

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 70468كريم بنزيما
  • 6955خاليدو كوليبالي
  • 9905روبرتو فيرمينو
  • 5476نجولو كانتي
  • 12604مارسيلو بروزوفيتش
  • 22696صفقة أخرى
128104 الأصوات