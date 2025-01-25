تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025، حيث تنطلق مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الأهلي مع الرياض، والنصر أمام الفتح.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب توتنهام مع ليستر سيتي، وفولهام مع مانشستر يونايتد، وفي الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا، ويلعب ميلان مع بارما في الدوري الإيطالي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025 "26-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة عشرة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق التعاون - العروبة 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC Extra 2 HD عيسى الحربين SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي الأهلي - الرياض 18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC Extra 1 HD حمادة العنزي SSC Extra 1 SD عائد العصيمي النصر - الفتح 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD رائد الدوسري SSC 5 HD حاتم بطيشة SSC 1 SD عبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق توتنهام - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي كريستال بالاس - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 علي محمد علي أستون فيلا - وست هام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 محمد بركات فولهام - مانشستر يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق رايو فاييكانو - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري ريال سوسييداد - خيتافي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 عبد الله الغامدي أتلتيك بيلباو - ليجانيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 محمد السعدي برشلونة - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق هوفنهايم - فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 5 باسم الزير سانت باولي - أونيون برلين 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 6 محمد فوزي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ميلان - بارما 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1 فيصل الهندي أودينيزي - روما 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الخير ليتشي - إنتر 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 - لاتسيو - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

الدوري المصري - الجولة 10