جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مارس 2021 والقنوات الناقلة
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تستمر منافسات كرة القدم في البطولات والدوريات العالمية المختلفة، التي دائمًا ما تمتع المشاهدين والمتابعين في كل مكان.
في الدوري الإنجليزي يستضيف تشيلسي نادي إيفرتون في مباراة مشتعلة لحجز المركز الرابع في المربع الذهبي، كما يحل الصاعد حديثًا والذي يقدم آداء جيد حتى الآن ليدز ضيفًا على وست هام.
وفي الدوري الإسباني وبالجولة 26، يواجه ريال بيتيس نادي ألافيس صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير.
وفي الدوري الإيطالي تستمر المنافسة المشتعلة، حيث يستضيف المتصدر إنتر نادي أتالانتا في مباراة يراقبها كل الفرق الإيطالية.
بينما على الجانب العربي وفي دوري نجوم قطر، يوجد لقاء وحيد يجمع بين الخور والغرافة.
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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 مارس "8-3-2021":
|الدوري الإنجليزي - الجولة 27
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|تشيلسي - إيفرتون
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|bein sports Premium 1,2
|وست هام - ليدز
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|bein sports Premium 1,2
|الدوري الإسباني - الجولة 26
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ريال بيتيس - ألافيس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الإيطالي - الجولة 26
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|إنتر ميلان - أتالانتا
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
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bein sports Premium 3
beIN Sports HD 3
|الدوري القطري - الجولة 18
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الخور - الغرافة
|19:15 قطر، 18:15 مصر
|Alkass One HD