جدول مباريات اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انتهت أمس الأحد الأسابيع الأخيرة من الدوريات الأوروبية قبل التوقف الدولي، ولا تنتظرنا الكثير من المباريات اليوم.

سيواجه اليوم راسينج كلوب إستوديانتس وديفينسا كوردوبا في الأسبوع 14 من الدوري الأرجنتيني، كما يلتقي نادي جريميو مع سبورت ريسيفه في الجولة 23 من الدوري البرازيلي.

تخوض المنتخبات العربية الأولمبية بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا هذه الأيام، وسنكون على موعد مع عدد من المباريات اليوم في البطولة، حيث يواجه منتخب فلسطين منتخب العراق، ويلتقي الأردن مع عمان والإمارات مع لبنان واليمن مع الكويت والبحرين مع سوريا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 أكتوبر "4-10-2021":

بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة فلسطين - العراق 15:30 بتوقيت فلسطين والعراق AL-Kaas HD الأردن - عمان 17:45 الأردن، 18:45 العراق AL-Kaas HD الإمارات - لبنان 18:30 لبنان، 19:30 الإمارات AL-Kaas HD اليمن - الكويت 20:45 بتوقيت اليمن والكويت AL-Kaas HD البحرين - سوريا 21:30 بتوقيت البحرين وسوريا AL-Kaas HD

الدوري البرازيلي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة جريميو - سبورت ريسيفه 01:30 مصر، 02:30 السعودية لا يوجد

الدوري الأرجنتيني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة راسينج كلوب - إستوديانتس 01:15 مصر، 02:15 السعودية لا يوجد ديفينسا - كوردوبا 23:00 مصر، 00:00 السعودية لا يوجد

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