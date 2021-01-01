جدول مباريات اليوم الإثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 25 يناير 2021 في الدوري الإسباني والدوري السعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة هادئ بعض الشيء ولكن تستمر معه المتعة والمنافسة.

في الدوري الإسباني تُختتم اليوم الجولة الـ20 بلقاء الفريق الذي حقق كأس السوبر أتلتيك بيلباو ضد خيتافي على ملعب سان ماميس.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الفيصلي صاحب المركز الـ12، كما يستضيف الوحدة نادي الشباب المتواجد حاليًا في الوصافة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 25 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 يناير "25-1-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - العين 15:30 السعودية ، 14:30 مصر KSA Sports 1 HD التعاون - ضمك 15:40 السعودية ، 14:40 مصر KSA Sports 2 HD الفيصلي - الهلال 18:15 السعودية ، 17:15 مصر KSA Sports 3 HD الوحدة - الشباب 18:45 السعودية ، 17:45 مصر KSA Sports 4 HD

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