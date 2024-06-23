تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين كرواتيا وإيطاليا، بينما يواجه المنتخب الألباني منتخب إسبانيا.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء أوروجواي ضد بنما، ومواجهة الولايات المتحدة وبوليفيا.

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هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب فيها البنك الأهلي أمام بلدية المحلة، فاركو ضد الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 "24-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كرواتيا - إيطاليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حسن العيدروس ألبانيا - إسبانيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max علي محمد علي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة أمريكا - بوليفيا 01:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا أوروجواي - بنما 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 27