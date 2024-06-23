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Spain - EURO 2024Getty
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين كرواتيا وإيطاليا، بينما يواجه المنتخب الألباني منتخب إسبانيا.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء أوروجواي ضد بنما، ومواجهة الولايات المتحدة وبوليفيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب مباريات الدوري المصري والتي فيها سيلعب فيها البنك الأهلي أمام بلدية المحلة، فاركو ضد الاتحاد السكندري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 "24-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كرواتيا - إيطاليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحسن العيدروس
ألبانيا - إسبانيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxعلي محمد علي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أمريكا - بوليفيا01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
أوروجواي - بنما04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - بلدية المحلة16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
فاركو - الاتحاد السكندري19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
الداخلية - زد19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد البوشي

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