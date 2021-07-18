جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 في بطولة الكأس الذهبية وغيرها من البطولات، وما هي القنوات التي ستنقل هذه المباريات؟

لا توجد الكثير من المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مع انتهاء يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021.

يواجه اليوم منتخب المكسيك منتخب السلفادور ومنتخب جواتيمالا منتخب ترينداد وتوباجو في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الكونكاكاف الذهبية، وذلك الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

تستمر اليوم مباريات الجولة الأولى في الدوري الأرجنتيني، حيث سيلتقي نادي إندبيندينتي مع أرجنتينوس ونادي سنترال كوردوبا مع بانفيلد.

وفي الدوري البرازيلي، يستضيف نادي براجانتينو سانتوس، ويستضيف نادي إنترناسيونال جوفينتود.

جدول مباريات ومجموعة منتخب قطر في الكأس الذهبية 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 يوليو "19-7-2021":

بطولة الكأس الذهبية - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة المكسيك - السلفادور 04:00 مصر، 05:00 قطر beIN Sports 1 HD Premium جواتيمالا - ترينداد وتوباجو 04:00 مصر، 05:00 قطر beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الأرجنتيني - الجولة 1 المباراة الموعد إندبيندينتي - أرجنتينوس 01:15 مصر، 02:15 السعودية سنترال كوردوبا - بانفيلد 23:00 مصر، 00:00 السعودية

الدوري البرزيلي - الجولة 12 المباراة الموعد براجانتينو - سانتوس 01:30 مصر، 02:30 السعودية سنترال - بانفيلد 23:00 مصر، 00:00 السعودية

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