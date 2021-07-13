جدول مباريات ومجموعة منتخب قطر في الكأس الذهبية 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية 2021، وما هي مجموعة العنابي في المسابقة؟

يستعد المنتخب القطري، لبداية مشواره في بطولة الكأس الذهبية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي مشاركة العنابي في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع المنتخب القطري، في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من بنما، هندوراس، بالإضافة إلى منتخب جرينادا.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية 2021.

متى تبدأ بطولة الكأس الذهبية 2021؟

تنطلق بطولة الكأس الذهبية، بداية يوم 10 يوليو 2021، وحتى الأول من أغسطس.

ويعد المنتخب القطري، هو الأول عربيًا والثاني آسيويًا الذي يشارك في البطولة كضيف شرف، بعد منتخب كوريا الجنوبية.

مجموعة منتخب قطر في الكأس الذهبية 2021

وقع المنتخب القطري، في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من بنما، هندوراس، بالإضافة إلى منتخب جرينادا.

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بنما 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جرينادا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الهندوراس 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات منتخب قطر في الكأس الذهبية 2021

يبدأ المنتخب القطري مبارياته في البطولة بمواجهة بنما، ثم يلعب أمام جرينادا، ويختتم مواجهاته أمام هندوراس في دور المجموعات.