جدول مباريات اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 والقنوات الناقلة
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يوم جديد في منتصف الأسبوع لكنه لا يمتلئ بالمباريات، وإن كان في بعض الأحيان مباراة وحيدة تكفي حقًا لمنح الجماهير المتعة والإثارة.
في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد في الجولة الثانية والثلاثين بملعب آيلاند رود.
المباراة لها أهمية كبيرة بالنسبة للريدز الذي يسعى لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يتألق به ليدز رفقة مدربه مارسيلو بيلسا.
قالوا شيخ ومحظوظ ولكن، أنا زيدان الأفضل في العالم!
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 19 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 أبريل"19-4-2021":
|الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 32
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|ليدز يونايتد - ليفربول
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium