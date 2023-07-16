جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Talisca Nassr SPL 2023-2024Goal AR
سيلتا فيغو vs النصرالنصرمباريات ودية - أنديةسيلتا فيغو

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى مباراة واحدة فقط بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة النصر السعودي ضد سيلتا فيجو الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وتأتي المباراة ضمن استعدادات العالمي للموسم الكروي الجديد ولاختبار التدعيمات الجديدة في الفريق.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 "17-7-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية السعودية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 6841كريم بنزيما
  • 873خاليدو كوليبالي
  • 1362روبرتو فيرمينو
  • 629نجولو كانتي
  • 1833مارسيلو بروزوفيتش
  • 1698صفقة أخرى
13236 الأصوات

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - النصر22:30 مصر والسعودية-

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