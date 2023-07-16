جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى مباراة واحدة فقط بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة النصر السعودي ضد سيلتا فيجو الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وتأتي المباراة ضمن استعدادات العالمي للموسم الكروي الجديد ولاختبار التدعيمات الجديدة في الفريق.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 "17-7-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية السعودية

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟ كريم بنزيما

خاليدو كوليبالي

روبرتو فيرمينو

نجولو كانتي

مارسيلو بروزوفيتش

صفقة أخرى 13236 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟ 6841 كريم بنزيما

873 خاليدو كوليبالي

1362 روبرتو فيرمينو

629 نجولو كانتي

1833 مارسيلو بروزوفيتش

1698 صفقة أخرى 13236 الأصوات