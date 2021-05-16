جدول مباريات اليوم الإثنين 17 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 مايو 2021 في الدوري الإيطالي وأهم البطولات في العالم العربي وجميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد بداية أسبوع قوية في جميع أنحاء العالم، تهدأ وتيرة مباريات اليوم الإثنين 17 مايو 2021.

يختتم اليوم الأسبوع 37 من الدوري الإيطالي الساخن هذا الموسم، ليس على مستوى المنافسة على اللقب بل على مقاعد دوري أبطال أوروبا، وسيواجه اليوم هيلاس فيرونا بولونيا.

في نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف بورنموث بيرنتفورد وبارنسلي سوانزي سيتي.

وعلى صعيد الوطن العربي، سنكون على موعد مع مباريات الجولة 18 في الدوري الكويتي، حيث يواجه النصر كاظمة والشباب القادسية وخيطان العربي والفحيحيل الساحل، وأخيرًا يستضيف الكويت السالمية.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 مايو 2021.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 مايو"17-5-2021":

دوري البطولة الإنجليزية - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - برينتفورد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بارنسلي - سوانزي سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الكوتي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - كاظمة 20:20 الكويت، 21:20 الإمارات Kuwait sport tv الشباب - القادسية 20:20 الكويت، 21:20 الإمارات Kuwait sport tv خيطان - العربي 20:20 الكويت، 21:20 الإمارات Kuwait sport tv الفحيحيل - الساحل 20:20 الكويت، 21:20 الإمارات Kuwait sport tv الكويت السالمية 20:20 الكويت، 21:20 الإمارات Kuwait sport tv

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