جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 في الدوري الإسباني والدوري السعودي والدوري المصري الممتاز وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 في الدوريات العربية والدوريات الأوروبية.

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث يلتقي نادي فياريال مع نادي غرناطة ويواجه إلتشي أتلتيك بيلباو.

سيبدأ اليوم نادي جلطة سراي مشواره في الدوري التركي، وسيحل ضيفًا على نادي جيرسون سبور، وذلك بعد مباراتي سيفاس سبور ضد قونيا سبور، ومالاتيا سبور ضد طرابزون سبور.

تنطلق اليوم الجولة الثانية من الدوري السعودي 2021-22، وستقام اليوم مباراة واحدة ستجمع بين الاتحاد والرائد.

وفي الدوري المصري الممتاز، يستضيف نادي أسون نادي المقاولون العرب، والجونة بيراميدز والمصري سموحة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-22

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 أغسطس "16-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الرائد 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - غرناطة 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري التركي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة سيفاس سبور - قونيا سبور 18:15 مصر، 19:15 السعودية غير منقولة عربيًا مالاتيا سبور - طرابزون سبور 18:15 مصر، 19:15 السعودية غير منقولة عربيًا جيرسون سبور - جلطة سراي 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD الجونة - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD المصري - سموحة 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

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